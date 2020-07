Succesvol 48 uur Twitterstilte om scheldtirades van rapper Wiley

Joodse twitteraars en tal van medestanders uit de hele wereld hebben met succes 48 uur lang geen gebruik gemaakt van het socialemediaplatform. Het platform had „24 uur pure rassenhaat toegestaan” aan de Britse rapper Wiley. Wiley’s account is woensdag afgesloten.

Wiley (41), zijn echte naam luidt Richard Kylea Cowie, noemde Joden „slangen” en „lafaards.” Ze doen alles „om het leven van een zwarte man te ruïneren, maar bij mij werkt dat niet, ik ben een wilde.” De meeste slaveneigenaars waren Joden, beweerde de rapper. Iedereen zou bang zijn voor Joden en de Ku Klux Klan.

Twitter verwijderde vrij snel verschillende antisemitistische tweets omdat ze de regels schonden, maar zaterdag stonden er nog steeds kwetsende berichten op het platform.

Twitter doet niet genoeg om de verspreiding van antisemitisme tegen te gaan, concludeerden een aantal Britse mediasterren. De Britse televisiepresentatrice Tracy-Ann Oberman startte daarom maandag 48 uur Twitterstilte. De protestactie ging viraal onder de hashtags #NoSafeSpaceForJewHate (geen veilige ruimte voor jodenhaat) en #48HoursSilence (48-uursstilte).

Excuses

Tal van prominenten deden wereldwijd mee aan de actie. In Nederland onder anderen Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, en Hanna Luden, directeur van het CIDI.

Hoewel Twitter aanvankelijk stelde dat er snel actie is ondernomen tegen Wiley’s tweets, bood het bedrijf woensdag excuses aan. „Het spijt ons dat we niet sneller hebben gehandeld”, zei een woordvoerder in dagblad The Guardian.

Wiley hintte ook naar de coronapandemie in zijn tweets. „Fuck het masker en het virus, het is allemaal onzin ... het is een pertinente leugen.”

Het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR) toonde zich in april „extreem ongerust” over de toename van Jodenhaat. Op sociale media worden Joden of Israël geregeld in verband gebracht met het opzettelijk maken en verspreiden van het coronavirus. Maar „het bestrijden van online haatzaaien zal niet lukken als de sociale media de meldingen van cyberhaat die gericht zijn aan Joden en andere minderheden niet serieus nemen”, liet Ahmed Shaheed, speciaal rapporteur van de VN, weten.

Scheldtirades

En Wiley? Die bood geen excuus aan. De rapper meende zijn scheldtirades ongestoord te kunnen voortzetten op Facebook en Instagram, nadat Twitter vorige week zaterdag zijn account had geschorst. Beide socialemediaplatformen verwijderden daarop dinsdag zijn accounts; Twitter volgde woensdag. Ze moeten wel. Want de protestcampagne tegen rassenhaat #StopHateForProfit heeft al meer dan honderd prominente bedrijven er al toe bewogen geen reclame meer te maken op Twitter, Facebook en dochterbedrijf Instagram.

Merken als Starbucks, Coca-Cola en Unilever vinden dat de sociale netwerken te weinig doen om racisme en haatzaaien tegen te gaan. Opperrabbijn Ephraim Mirvis tweette aan Twitter-topman Jack Dorsey en Facebook-baas Mark Zuckerberg geschreven: „Uw passiviteit maakt u medeplichtig.”

Veel plezier had de rapper overigens niet van zijn haattweets. Zijn manager John Woolf stuurde hem zaterdag de laan uit. „Er is in de samenleving geen plaats voor antisemitisme”, stelde Woolf op de BBC. „Dit gedrag en deze hatelijke taal zijn voor mij onacceptabel.” Bovendien is een aanklacht tegen de rapper ingediend wegens „het aanzetten tot rassenhaat.” Dat kan Wiley op een forse gevangenisstraf komen te staan.