Succesje voor premier Israël in corruptieproces

De Israëlische premier Netanyahu heeft een succesje geboekt in het spraakmakende corruptieproces tegen hem. De volgende belangrijke stap is pas begin volgend jaar.

De advocaten van de regeringsleider hadden een onderbreking van de zaak geëist in verband met de coronacrisis. Netanyahu zelf verscheen zondag niet in de rechtbank. Het was de eerste zitting na twee maanden.

De aanklagers beschuldigen Netanyahu onder meer van fraude en omkoperij. Hij probeerde berichtgeving over hem in media op illegale manieren te beïnvloeden. Bij een veroordeling kan hij enkele jaren celstraf krijgen. Netanyahu zegt onschuldig te zijn.

Tegenstanders eisen zijn aftreden. Zij verwijten hem ook gefaald te hebben met zijn aanpak van de coronacrisis. Het aantal nieuwe infecties stijgt. Zaterdagavond betoogden duizenden tegen Netanyahu, vooral in de steden Tel Aviv en Jeruzalem.