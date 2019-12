‘Suïcidale’ sterrenkok verliest zaak tegen Michelin

De Franse chef-kok die na het verlies van een Michelinster de Michelingids voor de rechter sleepte, heeft ongelijk gekregen. De inspecteurs van de gezaghebbende gids hoeven niet uit te leggen waarom ze het restaurant van Marc Veyrat zijn derde ster hebben afgenomen.

Veyrat kan de degradatie maar niet verteren en is naar eigen zeggen al maanden depressief. Zijn partner heeft zijn jachtgeweren verstopt uit angst dat hij zichzelf iets aan zou doen, zei de 69-jarige kok eerder.

Veyrats restaurant in de Franse Alpen mocht de begeerde derde ster pas sinds vorig jaar voeren. Volgens de sterrenkok verwijt Michelin hem dat hij in een soufflé niet Franse kaas, maar het Britse cheddar zou hebben gebruikt. Dat spreekt hij in alle toonaarden tegen.

Nu hij de rechtszaak heeft verloren, wil Veyrat niets meer met Michelin te maken hebben. Hij zegt zijn overgebleven twee sterren op te geven.