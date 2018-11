Stuurman fregat dacht dat tanker stillag

De stuurman van het fregat Helge Ingstad, dat drie weken geleden voor de Noorse kust in aanvaring kwam met een olietanker, hield dat schip voor een stilliggend object. Dat blijkt uit een voorlopig rapport dat de nationale averijcommissie heeft uitgebracht over de toedracht van het ongeluk.

De tanker Sola TS had bij het wegvaren uit de haven van Bergen de dekverlichting aan, waardoor de navigatielampen niet te zien waren. „Vanuit de verte was het moeilijk het licht aan boord te onderscheiden van het licht van de terminal”, staat in het onderzoeksverslag. Waarom de tanker niet op de radar werd herkend is nog een raadsel.

In de radiocommunicatie tussen de schepen en de zeeverkeerscentrale zijn wel misverstanden geconstateerd. De Sola TS waarschuwde voor de dreigende aanvaring, maar de bemanning op de brug van het fregat dacht met een andere boot van doen te hebben.

Het marineschip raakte door de botsing op 8 november zwaar beschadigd. Het liep aan de grond en verdween goeddeels onder water. Het is tot dusver niet gelukt het wrak te bergen. De opvarenden konden worden gered.