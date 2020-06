Stuttgart haalt opgelucht adem, rellen blijven uit

Stuttgart haalt voorzichtig opgelucht adem omdat nieuwe rellen tot dusver zijn uitgebleven. Een week na de ernstige ongeregeldheden in het centrum van de stad was het nu rustig. De politie was met honderden mensen paraat maar hoefde niet in actie te komen.

Vooral jongeren vierden feest in de buitenlucht. Door de aanwezigheid van de vele agenten en speciale eenheden raakte de sfeer enigszins gespannen maar het leidde niet tot incidenten van betekenis. Teamleider Carsten Höfler vertelde dat zijn manschappen zaterdagnacht intensief personen hebben gecontroleerd. De meesten ondergingen die actie laconiek. Het liep nergens uit de hand. De waterkanonnen die klaar stonden bleven ongebruikt.

In de nacht naar 21 juni trokken 400 à 500 relschoppers een spoor van vernieling door de binnenstad. Ze gooiden onder meer ruiten in en plunderden winkels. Ook dit weekeinde zijn er nog verdachten opgepakt. Het Openbaar Ministerie liet weten dat inmiddels 33 vandalen zijn geïdentificeerd, elf van hen zitten vast.

Burgemeester Fritz Kuhn was blij met de vredige gang van zaken nu. „Het was een krachttoer. Ik dank alle agenten die met hun aanwezigheid en bedachtzame optreden de veiligheid in de voorbije twee nachten hebben bewaakt”, zei hij zondagmiddag.