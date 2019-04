Sturgeon: Schotland moet eigen koers bepalen

Het Britse parlementaire stelsel is failliet en daarom moet Schotland zelf zijn toekomst bepalen. Dat heeft premier Nicola Sturgeon zondag gezegd tijdens de voorjaarsvergadering van de Schotse Nationale Partij (SNP), waarvan ze de leider is.

„De laatste drie jaren hebben zonder enige twijfel aangetoond dat voor Schotland het Westminster-systeem stuk is. Onze taak nu is steun te krijgen voor tempoverhoging naar onafhankelijkheid. En ervoor te zorgen dat geen enkele Britse regering het recht van Schotland eigen keuzes te maken ooit in de weg kan staan”, aldus Sturgeon, zonder de door haar verafschuwde brexit te noemen.