Sturgeon gelooft in motie van wantrouwen

De Schotse premier Nicola Sturgeon is van mening dat een motie van wantrouwen tegen de regering van Theresa May een goede kans van slagen heeft in het Britse parlement. Ze spoorde met haar uitspraak Labour aan die motie, waarmee leider Jeremy Corbyn al dreigde, in te dienen. Dat besluit zou tevens een duidelijke stellingname van de grootste oppositiepartij betekenen.

„Ik denk dat een motie van wantrouwen momenteel succes kan hebben. Deze regering is zwak en onstabiel en dat wordt met de dag erger”, zei Sturgeon zondag op Sky News. Over de brexitdeal merkte ze eerder al op dat als die wordt afgewezen er een tweede referendum moet komen.

Labour-gedelegeerde Andrew Gwynne liet bij de BBC weten dat zijn partij, waarvoor nieuwe verkiezingen profijtelijk zouden kunnen zijn, aanstuurt op een snel parlementair oordeel over May’s deal met Brussel over de uittreding uit de EU. „We gaan komende week alles in het werk stellen de regering te dwingen het akkoord voor Kerstmis in stemming te brengen.” Hij ging niet in op de details om dat voor elkaar te krijgen.

The Sunday Times schrijft dat enkele prominente leden van May’s team plannen beramen voor een nieuwe volksraadpleging over de brexit. De premier is daar persoonlijk tegen maar volgens de krant heeft haar voorganger David Cameron gezegd dat ze als „dienaar van de Commons” haar principe graag laat varen als de afgevaardigden in het Huis dat in meerderheid willen.