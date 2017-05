Sturgeon: bij winst SNP nieuw referendum

De Schotser premier Nicola Sturgeon heeft zondag gezegd dat als de Schotse Nationale Partij (SNP) de verkiezingen wint op 8 juni, haar Britse collega Theresa May een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland niet langer kan weigeren. Die stellingname is dan niet langer houdbaar, zei Sturgeon in een interview met de BBC.

De SNP veroverde vorig jaar 56 van de 59 Schotse parlementszetels. Ook ditmaal wijzen de peilingen op een gemakkelijke zege van de nationalisten. Dat moet volgens Sturgeon leiden tot een nieuwe volksraadpleging over afscheiding zodra de voorwaarden voor de brexit duidelijk zijn. De Schotten stemden in meerderheid tegen de uittreding uit de Europese Unie.

In 2014 wezen ze onafhankelijkheid van Groot-Brittannië nog af. May vindt het niet de tijd nu al weer te praten over een Schots referendum. Sturgeon merkte fijntjes op dat de Britse premier wel vaker van gedachten verandert.