Stuk Witte Zee gesloten na ontploffing raket

Een deel van de Witte Zee voor de Russische haven Archangelsk blijft zeker een maand gesloten voor de scheepvaart na de explosie van een raketmotor op een proefterrein van de strijdkrachten. Bij de ontploffing zijn twee militairen om het leven gekomen en zeven mensen gewond geraakt.

In Archangelsk hebben de havenautoriteiten gezegd dat de Dvina Baai nu een maand dicht is voor de scheepvaart. De baai ligt pal voor de stad Archangelsk, circa 1000 kilometer ten noorden van Moskou.

De ontploffing ten noordwesten van Archangelsk was tijdens de test van een raketmotor. Daarna brak brand uit, aldus het departement. De nabijgelegen gemeente Severodvinsk heeft gemeld dat na de explosie kortstondig een verhoogd stralingsniveau is gemeten. Dat zou zijn opgepikt door sensoren in de stad. De lokale autoriteiten zeggen op hun website dat „de waarden weer zijn genormaliseerd”.

Het gaat om het tweede incident in minder dan een week in een complex van het Russische leger. Brand in een munitiedepot in Siberië leidde maandag tot zware ontploffingen. Toen viel zeker één dode en moesten duizenden mensen worden geëvacueerd.