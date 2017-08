Studie toont aan: geven maakt gelukkig

Een deze week gepubliceerde studie toont voor het eerst aan dat er een neurologische verklaring is voor het gevoel van tevredenheid en geluk dat weldoeners ervaren.

De studie werd deze week gepubliceerd in het vakblad Nature Communications en is verricht door onderzoekers van de universiteit van Zürich (Zwitserland) .

„Bekend was al wel dat mensen die geld besteden ten behoeve van anderen gelukkiger zijn dan degenen die dat niet doen”, aldus Thorstn Kahnt, een van de onderzoekers, „maar tot nog toe was onduidelijk wat daarvan precies de oorzaak was.” „Onze studie toont aan dat er een neurologisch mechanisme in de hersenen actief is zodra mensen zich als weldoeners gedragen.”

Kahnt en zijn collega’s ontdekten bij een groep van vijftig proefpersonen dat het weggeven van geld aan anderen een verhoogde activiteit veroorzaakte in het deel van de hersenen dat zorgt voor empathisch gevoel en sociale betrokkenheid, de zogenaamde ”temporo-parietal junction” (TPJ). Bovendien was er op dat moment ook samenwerking tussen de TPJ en het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor gelukservaring, de zogenaamde ”ventral stiatum”.

De mate waarin de twee hersendelen aan elkaar werden gekoppeld, hield zelfs direct verband met de mate waarin vrijgevigheid werd gepraktiseerd, aldus Kahnt.