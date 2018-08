Studie: dodental orkaan Maria van 64 naar 3000

De orkaan Maria heeft op Puerto Rico aan veel meer mensen het leven gekost dan wat de regering vooralsnog heeft vastgesteld. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat naar schatting 2975 mensen in de eerste vijf maanden zijn omgekomen als gevolg van het natuurgeweld. Het officiële dodental stond tot nu toe op 64, meldt NBC News.

De regering had opdracht geven voor het onderzoek dat is uitgevoerd door een instituut voor volksgezondheid van de George Washington Universiteit. De decaan verwacht dat de regering het dodental bijstelt. In de eerste vijf maanden na de ramp lag het aantal doden 22 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Voor het tweede deel van de studie willen de onderzoekers familieleden van de slachtoffers interviewen. Op die manier willen ze achterhalen hoeveel mensen direct slachtoffer zijn geworden van de orkaan.

Maria veroorzaakte vorig jaar september een ravage op Puerto Rico, een autonoom gebied binnen de Verenigde Staten. Delen van het eiland zaten maanden zonder stroom. In mei bracht een onderzoek van Harvard al naar buiten dat het dodental fors hoger moet zijn.