Studenten Hongkong willen weer protesteren

Studenten en scholieren in Hongkong willen dinsdag voor de tweede dag lessen boycotten en pro-democratiebetogingen houden. De demonstraties zetten de verhoudingen in de toch al gespannen stad nog verder op scherp.

In Hongkong is het al meer dan drie maanden onrustig. Leider Carrie Lam zou volgens uitgelekte audio-opnames willen omdat ze „onvergeeflijke ravage” had aangericht. Daarmee doelde Lam op haar plan om voor nieuwe controversiële uitleveringswet met China door te voeren. Door dat plan sloeg de vlam in de pan. Lam zegt dat ze niet kan aftreden.

China heeft al herhaaldelijk laten weten de protesten zat te zijn. De demonstranten eisen meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie en wijzen de groeiende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking af.