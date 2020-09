Studenten beginnen studiejaar met protest tegen Loekasjenko

Wit-Russische studenten zijn het nieuwe studiejaar begonnen met demonstreren tegen de omstreden president Alexandr Loekasjenko. Deze wordt ervan beschuldigd de verkiezingsuitslag te hebben gemanipuleerd. De oproerpolitie trad meteen op. De mensenrechtenorganisatie Vesna zei dinsdag dan er meer dan dertig arrestaties zijn verricht. Op videobeelden is te zien dat geüniformeerde agenten studenten in gereedstaande busjes sleuren. Vrouwen die dat proberen te voorkomen, worden weggeduwd.

Op de 24e achtereenvolgende protestdag in Wit-Rusland voerden ook werknemers van staatsbedrijven actie. De oppositie wilde met een algemene staking de machthebbers verder onder druk zetten. Hoeveel mensen aan de oproep gehoor hebben gegeven, is onduidelijk.

Bij een tractorenfabriek in Minsk verzamelden de werknemers zich op straat. Een aantal hield bordjes omhoog met de tekst „solidariteit”. In het centrum van de hoofdstad waren honderden studenten op de been. Ze liepen vreedzaam met wit-rood-witte vlaggen naar het ministerie van Onderwijs. Ook uit andere steden kwamen opnieuw berichten over betogingen.