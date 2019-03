Studenten Algerije krijgen vervroegd vakantie

De Algerijnse autoriteiten hebben zaterdag een vroege start van de universitaire voorjaarsvakantie bevolen. Het besluit van het ministerie van Onderwijs kwam een dag nadat tienduizenden demonstranten het centrum van de hoofdstad Algiers tegen het 20-jarige bewind van president Abdelaziz Bouteflika hadden geprotesteerd.

Zonder een reden voor de vervroeging te geven, zei het ministerie in een decreet dat de voorjaarsonderbreking met tien dagen zou worden vervroegd, te beginnen op zondag 10 maart in plaats van op 20 maart.

Het zint betogers niet dat Bouteflika ondanks zijn broze gezondheid weer naar voren is geschoven om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Hij is al twintig jaar aan de macht, maar verscheen de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar en ligt momenteel in een Zwitsers ziekenhuis.