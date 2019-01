Student vast voor lekken data Duitse politici

De Duitse politie heeft een 20-jarige student aangehouden die betrokken zou zijn bij het verspreiden van persoonlijke informatie over honderden Duitse politici. Het blad Der Spiegel meldt dat de verdachte in de hackzaak heeft bekend.

Hij is maandag in Hessen aangehouden. Van honderden Duitse politici zijn persoonlijke gegevens online gezet, zoals bijvoorbeeld telefoonnummers, adressen, facturen, chatgegevens en creditcardinformatie op internet gezet. Het lek treft leden van vrijwel alle grote partijen. Ook bondskanselier Angela Merkel is getroffen. Onder de data bevinden zich een faxnummer, e-mailadres en meerdere brieven, maar het zou niet gaan om bijzonder gevoelige informatie.