Student met zwaard doodt vrouw op Finse school

Een student met een zwaardachtig wapen heeft dinsdag op een school in de Finse stad Kuopio een vrouw gedood en negen anderen, onder wie een politieagent, verwond. De politie heeft de dader neergeschoten en gearresteerd. De man was volgens de politie ook in het bezit van een vuurwapen.

De politie zegt dat het motief van de man nog onbekend is. De verdachte wordt geopereerd in het ziekenhuis. De autoriteiten hebben de verdachte niet bij naam genoemd, maar hebben hem geïdentificeerd als een Finse burger geboren in 1994.

Diverse media meldden dat een jongeman met een zwaard een klaslokaal was binnengekomen. Een ooggetuige zou tegen de krant Keskisuomalainen hebben gezegd dat de dader een meisje met een zwaard in haar nek had geraakt en daarna in haar buik had gestoken. Of het meisje het dodelijke slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. De school voor beroepsonderwijs ligt in een winkelcentrum.

De politie zei ook dat de verdachte brand had gesticht op de tweede verdieping van het gebouw, maar die was snel geblust.

In een tweet noemde de Finse premier Antti Rinne de aanval „schokkend en volstrekt verwerpelijk”.

De afgelopen twaalf jaar zijn in Finland twee dodelijke aanvallen op scholen geweest. In 2007 schoot een student van de Jokela High School acht mensen dood voordat hij zichzelf doodschoot. In 2008 schoot een 22-jarige student van een beroepsschool in Kauhajoki tien mensen dood voordat hij zelfmoord pleegde.