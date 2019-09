Student ligt twee maanden dood op zijn kamer

Op een universiteitscampus in Nieuw-Zeeland is een lichaam gevonden van een student die al een tijd overleden was. Volgens de BBC was de eerstejaarsstudent al ruim twee maanden dood.

Het stoffelijk overschot werd gevonden nadat andere bewoners van de campus op de Universiteit van Canterbury in Christchurch klaagden over de stank die uit de kamer van de student kwam. Omdat hij er al een tijd lag, was volgens lokale media een speciaal politieteam nodig om het lichaam te identificeren.

De universiteit laat in een verklaring weten geschokt te zijn. „Ondanks de uitgebreide programma’s voor geestelijke zorg, is het voor ons ondoorgrondelijk om voor te stellen hoe deze omstandigheden zich hadden kunnen voordoen”, aldus vicerector Cheryl de la Rey. De Nieuw-Zeelandse minister van Onderwijs wil dat de universiteit een „grondig onderzoek” instelt.