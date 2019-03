Stroomuitval legt olie-export Venezuela lam

Door de aanhoudende problemen met de stroomvoorziening in Venezuela kan de belangrijke olie-haven José Antonio Anzoátegui, bekend als het ‘complex José’ nauwelijks meer functioneren. Het is een van de belangrijkste uitvoerpunten voor olie van de staatsonderneming Petróleos de Venezuela S.A, die vrijwel de enige legale bron van inkomsten van het regime zijn.

Donderdag viel de stroom uit in Venezuela. Dat is plaatselijk niet ongebruikelijk, maar op zo’n grote schaal en in de hoofdstad Caracas is het nog niet eerder voorgekomen. Voornaamste oorzaak lijkt een defect in de voor de stroomvoorziening cruciale waterkrachtcentrale Simón Bolívar, in het oosten van het land.

De regering heeft het land feitelijk dichtgegooid om de stroomvoorziening helemaal te herstellen. Maar dat is maandag nog steeds niet gelukt. De regering van machthebber president Nicolás Maduro wijt de stroomuitval aan sabotage van rechtse krachten en de VS. Zijn tegenstanders zien dit als een gevolg van decennia van wanbeleid en corruptie, waarin niet veel aan onderhoud of investeringen is gedaan.