Stroomstoring Zuid-Amerika deels verholpen

De grote stroomstoring in Zuid-Amerika is deels verholpen. De Argentijnse president Mauricio Macri zegt dat de helft van de huishoudens weer stroom heeft. Hij noemt de storing "ongeëvenaard" en beloofde een grondig onderzoek naar de oorzaak.

Door de storing kwamen tientallen miljoenen huishoudens zonder stroom te zitten in Argentinië, Uruguay en Paraguay. In die landen wonen samen ongeveer 55 miljoen mensen. In Uruguay meldt verantwoordelijk nutsbedrijf UTE dat de stroomvoorziening is hersteld in 75 procent van het land.

De storing viel samen met verkiezingen in meerdere Argentijnse staten. Daar moesten kiezers bij kaarslicht hun stem uitbrengen of de lampjes van mobiele telefoons gebruiken, berichten lokale media.

Ook in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zorgde de storing voor grote overlast. "Stoplichten doen het niet. Winkels zijn dicht. Vaderdag is verpest", verzuchtte een 75-jarige inwoonster.