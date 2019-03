Stroomstoring Venezuela gaat vierde dag in

Venezuela heeft zondag voor de vierde dag op rij veel hinder van de stroomstoring die het land sinds donderdag teistert. De zorgen van burgers over de gebrekkige werking van de infrastructuur, communicatie, gezondheidszorg en het transportwezen nemen met de minuut toe en beginnen ook mensenlevens te eisen.

Die storing is voor een groot deel verholpen, maar er zitten nog steeds delen van het land zonder elektriciteit. Zaterdagavond (lokale tijd) kwamen vijftien nierpatiënten om het leven omdat de dialyseapparatuur niet werkte door het gebrek aan elektriciteit. In andere ziekenhuizen vielen tot nu toe nog eens 17 doden.

Sinds donderdag hebben delen van het land geen stroom meer. In het begin van de storing was bijna nergens meer stroom in Venezuela. Volgens de regering van president Nicolás Maduro is de stroomuitval veroorzaakt door een Amerikaanse cyberaanval op een waterkrachtcentrale. Hoeveel Venezolanen nog hinder hebben is zondag onduidelijk.

De zelfbenoemde interim-president Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering ervan de stroomuitval te veroorzaken. Zaterdag waren ook protesten van aanhangers van zowel de gekozen president Maduro als die van Guaidó. De groepen werden uit elkaar gehouden door de oproerpolitie, die vooral de aanhangers van Guaidó soms hardhandig stopte.