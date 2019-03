„Stroomstoring Venezuela door cyberaanval”

De grote stroomstoring in Venezuela, die donderdag vrijwel het hele land trof, is een gevolg geweest van een cyberaanval. Dat heeft de minister van Informatie Jorge Rodríguez verklaard. De storing is voor een groot deel verholpen, maar er zitten nog steeds delen van het land zonder elektriciteit.

De aanval was volgens Rodríguez gericht op de waterkrachtcentrale Guri. Die levert 80 procent van de stroom in het land. „Dit was de brutaalste aanval die het Venezolaanse volk in 200 jaar te verduren heeft gehad”, verklaarde de minister. Wie er achter de aanval zitten, is niet bekend. Eerder gaf president Nicolás Maduro de VS de schuld.

De Venezolaanse regering legde vrijdag het land plat vanwege de stroomstoring. Door geen werk te doen en geen onderwijs te geven, moest het gemakkelijker worden om de elektriciteitsvoorziening te herstellen.