Stroomstoring legt Venezuela plat

De Venezolaanse regering heeft vrijdag het land platgelegd omdat op de meeste plaatsen de stroom is uitgevallen. De dag is geen werkdag meer en er is geen onderwijs. Dat maakt het volgens het regime van de machthebber Nicolás Maduro makkelijker om de elektriciteitsvoorziening te herstellen.

De storing is volgens vicepresident Delcy Rodríquez „veroorzaakt door sabotage van extreemrechtse krachten die worden aangemoedigd door het imperialisme”. Donderdagnamiddag viel de stroom ook in de hoofdstad Caracas uit. Het licht, de metro, de telefoon, het internet, alles viel in het spitsuur uit in één van de door gewelddadige misdaad gevaarlijkste steden ter wereld. Stroomuitval is in het berooide Venezuela niet ongebruikelijk, vooral in het westen, maar in Caracas gebeurt het niet vaak.

Sinds in 1999 de linkse populist Hugo Chávez (1954-2013) aan de macht kwam, is het olierijke land ten prooi gevallen aan wanbeleid en corruptie. De eerder enorme olie-opbrengsten zijn niet of onvoldoende in de economie en infrastructuur gestopt. Er is daardoor tekort aan alles en miljoenen wijken uit naar het buitenland.