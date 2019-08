Stroomprijs explodeert in Texas door hittegolf

Door de aanhoudende hitte in de Amerikaanse staat Texas zijn de prijzen voor een megawattuur stroom geëxplodeerd. Op het hoogtepunt moesten energiemaatschappijen hiervoor meer dan 9000 dollar neertellen.

Dinsdag steeg de temperatuur in Dallas naar 39 graden en de vraag naar elektriciteit is enorm door de onder meer hard draaiende airco’s. Toezichthouder Electric Reliability Council riep ’s middags de noodtoestand voor het stroomnet uit omdat er nauwelijks nog elektriciteit beschikbaar was. Gebruikers werden opgeroepen hun stroomverbruik te beperken.

De Texaanse netbeheerder waarschuwt al maanden dat sluiting van steenkoolcentrales leidt tot capaciteitsgebrek. Ook groeit de vraag naar stroom in Texas harder dan in andere staten.

Dinsdag bereikte het stroomverbruik het recordniveau van 75.000 megawatt in Texas.