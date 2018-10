Stroomnet Californië deels plat uit voorzorg

Zo’n 60.000 huishoudens in Californië zitten sinds maandag zonder stroom nadat een grote elektriciteitscentrale is stilgelegd. De centrale in San Francisco is uitgeschakeld om te voorkomen dat vonken van de elektriciteitsdraden nieuwe natuurbranden veroorzaken, meldt CNN.

Deze zomer waren er in de Amerikaanse staat een reeks grote bosbranden. Brandbestrijders konden de bosbranden moeilijk de baas worden. De dienst ‘Forestry and Fire Protection’ spendeerde in juli en augustus alleen al 370 miljoen euro aan de bestrijding van de branden.

Het risico op nieuwe branden is door een combinatie van harde wind, lage luchtvochtigheid en droge grond erg hoog. De weerdiensten hebben maandagmorgen code rood afgekondigd. Meer dan 22 miljoen inwoners moeten alert zijn op nieuwe branden omdat die zich razendsnel kunnen verspreiden.