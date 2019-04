Stroom valt uit in heel Soedan

In heel Soedan is zondagmiddag de stroom uitgevallen. Het ministerie van Elektriciteit en Water had geen verklaring voor de complete black-out van de energievoorziening, maar zei alleen dat ingenieurs en technici er alles aan doen de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

In hoofdstad Khartoem gingen eerder op de dag opnieuw duizenden mensen de straat om te protesteren tegen president Omar al-Bashir. Veiligheidstroepen traden daartegen op, onder meer met de inzet van traangas. Volgens artsen zijn zeker vier demonstranten om het leven gekomen. Ook zaterdag waren er betogingen. Toen viel er een dode, zei een politiewoordvoerder.

Een steeds grotere groep Soedanezen eist het vertrek van al-Bashir, die verantwoordelijk is voor de economische crisis en de almaar stijgende prijzen. De president riep in februari wegens het verzet van de bevolking de noodtoestand uit voor een jaar.