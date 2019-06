Stroom bijna volledig terug in Zuid-Amerika

De stroom in Argentinië, Uruguay en Paraguay is bijna volledig terug na een grote stroomstoring. In Argentinië is in 90 procent van het land weer stroom. Uruguay en Paraguay hebben in het hele land weer elektriciteit.

De Argentijnse president Mauricio Macri laat weten dat de oorzaak nog niet bekend is. De minister van Energie, Gustavo Lopetegui, zei dat het begon met een systeemfout die vaak voorkomt, maar dat een daaropvolgende kettingreactie voor "totale chaos zorgde". Onderzoeksresultaten zijn volgens Lopetegui op zijn vroegst over tien dagen beschikbaar.

De storing viel samen met verkiezingen in meerdere Argentijnse staten. Daar moesten kiezers bij kaarslicht hun stem uitbrengen of de lampjes van mobiele telefoons gebruiken, berichten lokale media.