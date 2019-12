Stroom aan klimaatnieuws rond top Madrid

De klimaattop in Madrid loopt tot een einde. In een ultieme poging om de onderhandelingen tot het laatste moment te beïnvloeden verscheen in aanloop naar en tijdens de top een stortvloed aan publicaties. Een selectie van onderzoeken.

- De eerste, vrij primitieve klimaatmodellen uit de jaren zeventig blijken nauwkeurig, stelden onderzoekers vorige week in een studie in Geophysical Research Letters. De modellen rekenden uit wat de stijgende CO2-concentratie in de lucht zou doen met temperatuur op aarde. Die data komt vrijwel exact overeen met de daadwerkelijk gemeten opwarming van 1,1 graden.

- Het landijs op Groenland smelt zeven keer sneller dan begin jaren 90. Dat schrijven 89 poolwetenschappers in het gerenommeerde Nature. In de jaren negentig begon de ijsmassa op Groenland te smelten met ongeveer 33 miljard ton ijs per jaar. In het huidige decennium nam dat toe tot 254 miljard ton per jaar. Sinds 1992 steeg de zeespiegel alleen al door het afsmelten van het Groenlandse ijs met ongeveer 10 millimeter.

- Het afgelopen decennium (2010-2019) is het warmste decennium ooit. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de World Meteorological Organization (WMO) dat vorige week is gepubliceerd. Sinds de jaren 80 is elk opeenvolgend decennium warmer dan het vorige.

- De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide groeit in 2019. Dat schreven wetenschappers vorige week in het wetenschappelijk tijdschrift Earth System Science Data op basis van uitgebreide schattingen. De stijging is waarschijnlijk wel kleiner dan de laatste jaren. Vooral groei in China en India zorgt voor de toename van 0,6 procent wereldwijd. Hoewel het steenkoolgebruik daalt, stijgt de consumptie van gas en olie.

- Europa bevindt zich in 2020 op een kruispunt, concludeerde het Europees Milieuagentschap (EEA) vorige week in een omvangrijk rapport. „Het is duidelijk dat Europa onvoldoende vooruitgang boekt”, stellen de onderzoekers. Ze doelen daarmee op het klimaatbeleid, lucht- en watervervuiling en circulaire economie. De komende tien jaar zouden cruciaal zijn.

- Europese lidstaten rapporteerden in de afgelopen twee jaar ruim 400 nieuwe klimaatmaatregelen, bleek eind november uit cijfers van het EEA. In totaal namen EU-lidstaten al bijna 2000 maatregelen. Het merendeel ervan gaat over (duurzame) energie.

Welke afspraken in Madrid ook worden gemaakt, het zal altijd blijven gissen welke bijdrage deze publicaties hadden op de onderhandelingen.