Striktere regels in Duitse steden als coronabesmettingen stijgen

Duitsland overweegt striktere maatregelen als het aantal coronabesmettingen in de grote steden blijft stijgen. Bondskanselier Angela Merkel zei vrijdag met de burgemeesters van grote steden in Duitsland te hebben afgesproken dat er nieuwe regels ingevoerd kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

odra er meer dan vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners per week worden gemeten, worden er nieuwe maatregelen van kracht. Ze noemde het dragen van mondkapjes en een beperking van groepen in de privésfeer als mogelijke regels. Ook benadrukte ze dat in sommige steden de grens al bijna is bereikt.

Merkel houdt de grote steden extra in de gaten, omdat dit volgens haar de plekken zijn waar het best zichtbaar is of de regels tegen de verspreiding van het virus werken. Het mag in Duitsland niet dezelfde kant opgaan als in de buurlanden, zegt Merkel, waar op veel plekken een tweede golf gaande is. Het is volgens haar nog steeds mogelijk de pandemie in Duitsland onder controle te krijgen en zwaardere restricties te vermijden.

Volgens de bondskanselier ligt de prioriteit bij het gaande houden van de economie. Merkel hoopt dat het niet nodig is de grenzen opnieuw te sluiten. Over twee weken zal ze opnieuw bespreken wat er nodig is om een tweede golf te voorkomen. De komende tien dagen wordt gekeken of het virus onder controle is in de steden.