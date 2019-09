Strijdkrachten VS doden IS-strijders in Libië

De Amerikaanse strijdkrachten in Afrika (Africom) hebben tijdens een raketaanval in het zuiden van Libië zeventien aanhangers van Islamitische Staat gedood. Het is de derde aanval van de Amerikanen in een week tijd.

„Op dit moment is het duidelijk dat door de luchtaanval zeventien terroristen zijn gedood”, aldus Africom in een verklaring. De aanvallen vinden plaats in samenspraak met de door de VN erkende regering van nationale eenheid (GNA) in de hoofdstad Tripoli.

De vorige twee luchtaanvallen werden uitgevoerd op 19 en 24 september in de buurt van Murzuq, een oasestad zo’n 1000 kilometer ten zuiden van Tripoli, waarbij respectievelijk acht en elf „terroristen” zijn gedood, aldus Africom.

Het woestijnachtige zuiden van Libië ligt buiten de controle van de GNA en de oostelijk gelegen troepen die trouw zijn aan de krijgsheer Khalifa Haftar, ook al beweren deze laatsten dat ze wel in het zuiden aanwezig zijn.

Sinds het begin van een anti-GNA-offensief dat op 4 april door Haftar werd gelanceerd om Tripoli in te nemen, waarschuwen analisten voor een veiligheidsvacuüm dat gunstig kan zijn voor IS in andere delen van het land.