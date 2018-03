„Strijders verlaten Oost-Ghouta met familie”

De Syrische staatstelevisie heeft vrijdag gemeld dat strijders en hun families begonnen zijn met het vertrek uit Oost-Ghouta. In deze zwaar belegerde en gebombardeerde enclave ten oosten van hoofdstad Damascus maken opstandelingen nog de dienst uit. Het gebied dat de tegenstanders van president Assad controleren, wordt steeds kleiner.

De tv liet beelden zien van mensen die in een bus stappen. De correspondent zei dat het militanten waren uit Oost-Ghouta die via de oversteekplaats al-Wafideen naar de kant van het Syrische leger waren gekomen. Eerder op de dag liet het Rode Kruis weten dat een konvooi van dertien vrachtwagens hulpgoederen heeft kunnen afleveren in Douma, de grootste stad in de omsingelde streek.