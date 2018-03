Strijders met vrijgeleide uit Goutha

De Syrische regering en opstandelingen in een enclave ten oosten van Damascus zijn het eens geworden over de evacuatie van strijders naar het noordwesten van Syrië. Dit meldden verscheidene waarnemers. Bussen staan klaar om de naar schatting 1500 strijders en mogelijk 6000 familieleden uit Harasta te vervoeren.

Harasta is een bolwerk van soennitische extremisten die in deze streek, Oost-Ghouta, al jaren worden belegerd. Het wordt de eerste evacuatie van strijders uit Oost-Ghouta, dat door het offensief van het Syrische leger en bondgenoten in drie omsingelde oorden is verdeeld. Harasta is daarvan de kleinste met een omvang van grofweg 2 bij 2 kilometer.

Donderdag zijn uit Harasta dertien gevangen regeringsmilitairen vrijgelaten in ruil voor vijf strijders.