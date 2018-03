Strijders met vrijgeleide uit Ghouta

De Syrische regering en opstandelingen in een enclave ten oosten van Damascus zijn het eens geworden over de evacuatie van strijders naar het noordwesten van Syrië. Dit meldden verscheidene waarnemers. Bussen staan klaar om de naar schatting 1500 strijders en mogelijk 6000 familieleden uit Harasta te vervoeren.

Harasta is een bolwerk van soennitische extremisten die in deze streek, Oost-Ghouta, al jaren worden belegerd. Het wordt de eerste evacuatie van strijders uit Oost-Ghouta, dat door het offensief van het Syrische leger en bondgenoten in drie omsingelde oorden is verdeeld. Harasta is daarvan de kleinste met een omvang van grofweg 2 bij 2 kilometer.

Donderdag zijn uit Harasta dertien gevangen regeringsmilitairen vrijgelaten in ruil voor vijf strijders. In de enclave zijn verscheidene strijdgroepen actief, voornamelijk soennitische extremisten.

Onder hun tegenstanders zijn ook sjiitische milities van de Libanese beweging Hezbollah. Die meldde het nieuws over de evacuatie als eerste. Hezbollahstrijders vormen een cruciaal onderdeel van de strijdkrachten van president Assad die zelf ook geen soenniet is. Hezbollah was ook doorslaggevend bij de val van Oost-Aleppo dat jarenlang belegerd werd. Het kwam weer in handen van de regering toen jihadisten en rebellen er eind 2016 mee instemden onder een vrijgeleide naar noordwest Syrië te gaan. Daar zijn nog grote gebieden in handen van jihadisten en andere opstandelingen.

Vlak ten noorden van Harasta ligt de belegerde voorstad Duma. Die wordt door een groeiend aantal burgers verlaten. De afgelopen dagen zouden naar schatting 50.000 mensen uit Duma zijn vertrokken.