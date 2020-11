Strijders Boko Haram doden 43 landarbeiders op rijstvelden

Strijders van Boko Haram hebben zaterdag in het noordoosten van Nigeria 43 landarbeiders gedood en nog eens zes verwond toen ze aan het werk waren op rijstvelden. Dat melden anti-jihadistische militia aan persbureau AFP.

De slachting vond plaats in het dorp Koshobe, nabij de stad Maiduguri. De landbewerkers werden vastgebonden en hun kelen doorgesneden, aldus de militia.

„We hebben 43 doden aangetroffen, allemaal afgeslacht, samen met zes gewonden die allemaal ernstig gewond zijn”, aldus de leider van de militia, Babakura Kolo, die eerste hulp verleende aan de overlevenden. „Het is zonder twijfel het werk van Boko Haram, die in de omgeving actief is en regelmatig boeren aanvalt.”

Vorige maand doodde de terroristische organisatie 22 boeren bij twee aanvallen op hun agrarische bedrijven in de buurt van Maiduguri. In de strijd tussen Boko Haram en ISWAP, een aan IS gelieerde terreurgroep, worden regelmatig boeren en andere onschuldigen aangevallen. In de afgelopen jaren zijn door aanvallen en aanslagen al meer dan 36.000 mensen om het leven gekomen.