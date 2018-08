„Strijder IS” brengt moeder en zus om in Parijs

Twee personen zijn om het leven gekomen door een aanval met een mes in het Franse Trappes, vlak bij hoofdstad Parijs. Ten minste een andere persoon raakte ernstig gewond. Een politiewoordvoerster zei dat de aanvaller is ,,uitgeschakeld''.

De twee mensen die zijn overleden, zijn de moeder en zus van de dader. Dat zei een bron binnen het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten hebben officieel nog niets medegedeeld over het mogelijke motief van de aanvaller.

De man zou op de openbare weg hebben ingestoken op mensen. Daarna verschanste hij zich in een gebouw. De politie greep in toen de verdachte weer naar buiten kwam. De man schreeuwde volgens bronnen van Franse media onder meer ,,Allah akbar'' (God is groot).

De vermeende dader is later gedood door de politie. Terreurgroep Islamistische Staat heeft de aanval opgeëist en noemde de dader een „strijder van Islamistische Staat”, zonder bewijs te leveren voor die bewering.