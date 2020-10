Strijdende partijen Libië sluiten wapenstilstand

De twee belangrijkste strijdende partijen in Libië hebben in het Zwitserse Genève een permanente wapenstilstand gesloten. De regering van premier Fayez al-Sarraj en het kamp van krijgsheer Khalifa Haftar hebben onder meer afgesproken dat alle buitenlandse strijders binnen drie maanden het land moeten verlaten, maakte VN-gezant Stephanie Williams bekend. Er komt ook een gezamenlijke politiemacht die moet gaan patrouilleren in betwiste gebieden.

Leden van de delegaties in Genève zeiden dat de wapenstilstand een einde moet maken aan het bloedvergieten in hun land. Dat is volgens een gezant van Haftar ook waar alle Libiërs op hopen. Toch liepen eerdere pogingen om een diplomatieke oplossing te vinden voor het slepende conflict steeds op niets uit. Later dit jaar begint politiek overleg tussen de twee partijen. De voorbereidingen beginnen volgende week en in november moet worden onderhandeld in Tunesië.

In het Noord-Afrikaanse Libië heerst chaos sinds de val van het regime van dictator Muammar Kaddafi, die in 2011 met westerse steun is afgezet en gedood door opstandelingen. Er zijn allerlei gewapende groepen en milities actief. Haftar en zijn troepen probeerden meer dan een jaar om hoofdstad Tripoli te veroveren, maar slaagden daar niet in en zijn afgelopen zomer teruggedreven. De frontlinie bevindt zich nu ten westen van de kuststad Sirte. Beide partijen worden gesteund door buitenlandse bondgenoten. Daardoor zijn ook buitenlandse huurlingen en strijders actief in Libië.