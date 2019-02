Strijdende partijen Jemen onderhandelen

Vertegenwoordigers van de strijdende partijen in Jemen hebben elkaar ontmoet op een schip in de Rode Zee. De bijeenkomst was georganiseerd door de Verenigde Naties in een poging om de in december afgesproken terugtrekking van troepen werkelijkheid te laten worden.

De VN houden toezicht op de uitvoering van het akkoord van Hodeidah, in de hoop dat er een politieke oplossing is voor het al vier jaar voortslepende conflict.

De strijdende partijen hadden hun troepen op 7 januari moeten terugtrekken, om een grote aanval op de belangrijke havenstad Hodeidah te voorkomen. De door Iran gesteunde Houthi’s en de Jemenitische regering die door Saudi-Arabië wordt gesteund, kunnen het niet eens worden over wie controle krijgt over de stad en haar havens.