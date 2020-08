Strijd tegen Trump verbindt Democraten

Over één ding zijn de Democraten het eens: Trump moet weg. Maar plannen voor de toekomst klonken op de conventie niet veel.

Alleen presidentskandidaat Joe Biden probeerde donderdagavond in zijn acceptatietoespraak enkele vergezichten te schetsen zonder dat daar de schaduw van Donald Trump over lag. Maar die boden niet echt veel nieuws.

Bijna alle thema’s waren bekend en voorspelbaar: einde aan de polarisatie en aan de structurele discriminatie, verbetering van de gezondheidszorg en van de relatie met het buitenland. „Er is te veel woede, te veel angst, te veel verdeeldheid”, zei Biden. „Alleen samen kunnen we deze donkere tijd in de Verenigde Staten te boven komen. Laat ons samenkomen in een natie onder God, verbonden door onze liefde voor Amerika en samengebracht door onze liefde voor elkaar,” aldus Biden.

De Democraat zei de verbinder te willen zijn die mensen hoop biedt. Met het herhaaldelijk gebruik van het woord „hoop” herinnerde hij aan het werk van president Obama die zijn politiek program ooit ”the audicity of hope” meegaf. Obama doelde daarmee op de herovering van de Amerikaanse droom: vrijheid en gelijke kansen voor iedereen.

Biden hekelde in zijn videorede met name Trumps aanpak van de coronacrisis. Hij stelde Trump verantwoordelijk voor de 170.000 coronadoden die de VS inmiddels telt. „De president heeft gefaald bij zijn belangrijkste taak. Hij heeft nagelaten ons te beschermen. Dat is onvergeeflijk.”

De falende Trump was hét thema van de Democratische conventie die de achterliggende vier dagen via Zoomsessies werd gehouden. Tal van sprekers richtten hun geschut op ”The Donald”. De zwaarste kanonnen waren Michelle en Barack Obama. De voormalige first lady zei maandag: „Trump heeft genoeg tijd gehad om te laten zien dat hij het aankan, maar hij is niet opgewassen voor zijn taak.”

Michelles echtgenoot, Barack, haalde woensdag eveneens fel uit naar zijn opvolger. Hij beschuldigde Trump van machtsmisbuik en noemde hem incompetent. Volgens Obama heeft zijn opvolger het presidentschap nooit serieus genomen. Hij zei destijds de hoop te hebben gehad dat Trump –eenmaal president– zijn best zou doen het landsbelang te dienen, maar „het gaat hem alleen maar om de belangen van hemzelf en van zijn vrienden. Ik had me niet gerealiseerd dat hij zo gevaarlijk was. Onze democratie staat op het spel,” aldus de ongewoon felle Obama.

Dat was ook de boodschap die, heel ongebruikelijk, enkele Republikeinse gasten tijdens de Democratische conventie brachten. Daaronder was John Kasich, die vier jaar geleden nog een gooi deed naar de Republikeinse nominatie voor het presidentschap. Hij stelde dat Trump de waarden waarvoor de Republikeinse partij staat, heeft verkwanseld. Daarom adviseert Kasich nu om op Biden te stemmen. Net zoals Obama stelde ook Bidens grote concurrent in de achterliggende maanden, de progressieve Bernie Sanders, dat de Amerikaanse democratie in gevaar is. Daarom riep hij zijn partijgenoten en alle kiezers op om zich als één man achter Biden te verenigen „zodat die gevaarlijke man uit het Witte Huis wordt verdreven.”

De progressieve Bernie Sanders sprak zijn steun voor Biden uit, maar voor zijn aanhang is de strijd tegen Trump het belangrijkste motief daarvoor. Want verder moet de groep, vooral bestaand uit jongeren, niet veel hebben van de Democratische presidentskandidaat. Zij vindt hem een uitgesproken vertegenwoordiger van de oude politiek.

Deze linkse vleugel had ook forse kritiek op de gang van zaken tijdens de conventie. „Het is een feestje van oude mannen,” schreef een van de jongere Democraten. „Waarom moeten grijsaards als de presidenten Bill Clinton en Jimmy Carter, of de 81-jarige voormalige opperbevelhebber Colin Powell opdraven? Waar zijn de jongeren?” Veel progressieve Democraten keken bijvoorbeeld uit naar de toespraak van het jongste congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Maar zij mocht slechts een statement van twee minuten geven – veel korter dan de spreektijd die de Republikeinse gasten kregen toegemeten.Dat Ocasio-Cortez ontstemd was, liet ze blijken. Ze noemde geen enkele keer de naam van Biden.

Kandidaat vice-president Kamala Harris hield woensdag haar acceptatietoespraak. Aan de hand van haar eigen levensloop ging ze in op het probleem van het racisme. Maar ook zij nam ruim de tijd om af te rekenen met Trump: „De constante chaos maakt ons stuurloos. De incompetentie maakt ons bang, de hardvochtigheid maakt ons eenzaam.” „En dus,” zei ze, „moeten we een president kiezen die iets anders kan brengen, iets beters.”