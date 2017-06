„Strijd tegen klimaatverandering gaat door”

De wereld laat zich niet van de wijs brengen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Duitsland en Frankrijk ontpoppen zich als de Europese leiders bij dit streven. Ze toonden zich vrijdag vastberaden, kort nadat de Amerikaanse president Trump het klimaatverdrag van Parijs had opgezegd.

De Duitse bondskanselier Merkel heeft beklemtoond dat Trumps besluit de strijd tegen klimaatverandering niet hindert. Met het klimaatverdrag dat in 2015 in Parijs door vrijwel heel de wereld werd omarmd, moeten we „de schepping bewaren en niets kan ons daarbij tegenhouden”, zei Merkel.

In de hele wereld is verontwaardigd gereageerd op Trumps besluit. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) noemde het een kardinale fout en schadelijk voor iedereen. De nieuwe Franse president Macron uitte zijn ongenoegen in het Engels en riep „Make our planet great again”. De oproep verwijst naar Trumps leuze Make America Great Again! Macron nodigde Amerikaanse milieuwetenschappers uit om in Frankrijk te komen werken.

De internationale organisatie van meteorologen WMO suggereerde vrijdag dat de aarde eind deze eeuw misschien maximaal 0,3 graden warmer zal zijn dan eerst gedacht als gevolg van Trumps besluit.

Trump hamert met zijn besluit op de stelling dat de VS het slachtoffer zijn van internationale overeenkomsten. De economie van zijn land wordt volgens hem op een oneerlijke manier beschadigd door vrijhandelsverdragen en het klimaatverdrag. Maar wat zijn besluit in de praktijk betekent is vaag.

Het klimaatverdrag bestaat voornamelijk uit voornemens en niet uit verplichtingen en rechten zoals een vrijhandelsverdrag. Ondertussen hebben veel ondernemingen in de VS aandeelhouders die eisen dat er schoon en duurzaam wordt gewerkt. Dat is vaak lucratiever ook. En in een heleboel staten en gemeenten is al lang regelgeving ingevoerd, waarmee de uitstoot van broeikasgas wordt teruggedrongen.