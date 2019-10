Strijd tegen abortus op de persoon gespeeld

Een Brits reclamebureau heeft billboards met antiabortusboodschappen verwijderd uit straten van het Londense kiesdistrict Walthamstow. De campagne viel een politica persoonlijk aan.

De verwijdering gebeurde op aandringen van Stella Creasy (Labour), die voor Walthamstow in het Britse parlement zit. Creasy zei zich door de borden geïntimideerd te voelen. Zij heeft onder meer voorgesteld de abortuswetgeving in Noord-Ierland vergaand te liberaliseren.

De billboards waren onderdeel van een campagne van CBRUK, de Britse tak van de Amerikaanse prolifeorganisatie Centre for Bio-Ethical Reform. Op de billboards werd verwezen naar de website StopStella.com, waar kritiek wordt geleverd op Creasy en haar inspanningen om de wettelijke mogelijkheden voor abortus te verruimen.

Behalve de verwijzing naar de website bevatten de posters ook foto’s. Zo stond Creasy afgebeeld naast een foetus van negen weken, met als begeleidende tekst: ”Uw parlementariër werkt hard om mij mijn mensenrechten te ontnemen”. Een andere foto toonde een baby die in de 24e zwangerschapsweek was geaborteerd.

Intimidatie

Creasy, zelf zwanger, zei dinsdag in het BBC-radioprogramma Woman’s Hour, geschokt te zijn door de beelden. Volgens haar was er sprake van tegen haar gerichte „intimidatie”. Ze erkende dat het zien van haar hoofd, afgebeeld naast de geaborteerde baby –met daarbij de suggestie dat zij baby’s wil doden– haar pijn had gedaan.

„Maar ik voelde ook mee met elke vrouw in Walthamstow die ooit een miskraam heeft gehad of, zoals ik, een baby heeft verloren, of die om haar eigen redenen koos voor een abortus en langs dat affiche moest lopen”, aldus Creasy.

Zij riep het reclamebureau Clear Channel op het voor de campagne ontvangen geld te doneren aan „een goed doel dat abortus steunt.” Ook bekritiseerde zij de politie, omdat die niet in actie was gekomen tegen de billboards.

Na de klachten haalde het reclamebureau de billboards weg en verontschuldigde zich. Volgens de directeur marketing van het bedrijf had de inhoud van de campagne nauwkeuriger bekeken moeten worden en zullen interne processen herzien worden om herhaling te voorkomen.

Ruth Rawlins, hoofd communicatie van CBRUK, verdedigde tegenover de BBC zowel de campagne als de billboards. Zij wees erop dat, als Creasy haar zin krijgt, binnenkort in Noord-Ierland ongeboren kinderen tot 28 weken in de zwangerschap niet meer beschermd zijn.

Rawlins erkende dat de afbeeldingen op de billboards „expliciet” waren, maar voegde daaraan toe dat dat nu precies is wat Creasy geliberaliseerd wil zien. Ook tegen andere parlementariërs die streven naar (verdere) liberalisering van abortus wil CBRUK actie gaan voeren, waarschuwde Rawlins.