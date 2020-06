Strijd over boek Trumps ex-topadviseur Bolton voor rechter

Een rechtbank in de Amerikaanse hoofdstad Washington buigt zich vrijdag over het conflict rond een kritisch boek van een voormalige topadviseur van president Donald Trump. De regering zegt dat er geheime informatie staat in de memoires van John Bolton en wil publicatie voorkomen.

Bolton blikt in het boek The Room Where It Happened terug op zijn negentien maanden als nationale veiligheidsadviseur van Trump. Hij schildert zijn voormalige baas volgens de krant Washington Post af als een grillige leider met weinig algemene kennis. De president noemde Bolton op zijn beurt een „wacko” en zei dat het boek vol leugens staat die zijn bedoeld om hem in een slecht daglicht te stellen.

Het ministerie van Justitie betoogt dat publicatie van het boek schadelijk is voor de nationale veiligheid. Advocaten van Bolton werpen tegen dat hun cliënt heeft meegewerkt aan een maandenlange procedure om zijn 592 pagina’s tellende boek goedgekeurd te krijgen door de overheid. Hij zou eind april al zijn geïnformeerd dat er geen vertrouwelijke informatie in staat. Bolton zegt dat hij daar vervolgens geen definitieve bevestiging van heeft gekregen omdat de regering wil voorkomen dat zijn boek voor de verkiezingen in november wordt uitgegeven.

Veel politiek gevoelige informatie in het boek, dat dinsdag in de winkel moet liggen, is al uitgelekt via de media. Ook zijn honderdduizenden exemplaren verscheept naar Europa, Canada, India en het Midden-Oosten. Bolton kan volgens zijn advocaten niets meer doen om te voorkomen dat de inhoud van het boek op 23 juni wereldkundig wordt. Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet.