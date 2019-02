Strijd op Instagram om atoomakkoord Iran

De strijd tussen voor- en tegenstanders in Iran van het nucleaire akkoord wordt volop gevoerd op de sociale media. Bood minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif maandag nog op Instagram zijn ontslag aan, dinsdag staken aanhangers van president Hassan Rohani de minister een hart onder riem door op hetzelfde medium te suggereren dat de president het aangeboden ontslag verwerpt. Maar het Instagramaccount waarop dit gebeurde was van zijn aanhangers, niet van de president zelf.

Zarif, opgeleid in de VS, geldt als de architect van het nucleaire akkoord met de grote mogendheden in 2015. Hij kwam onder vuur te liggen van de antiwesterse hardliners in Iran toen de Verenigde Staten de overeenkomst in mei opzegden en weer economische sancties troffen tegen Teheran.

Een bondgenoot van Zarif zei dat zijn aanbod om op te stappen was ingegeven door deze kritiek. De minister van Buitenlandse Zaken en president Rohani staan volgens de bron onder grote druk nu Iran zich wel neerlegt bij de beperkingen die het akkoord oplegt, maar zonder de economische voordelen die in het vooruitzicht waren gesteld.