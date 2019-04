Strijd om Tripoli escaleert: 49 doden

De vorige week begonnen gevechten om de Libische hoofdstad Tripoli gaan onverminderd voort. In totaal zijn sinds donderdag minstens 49 mensen om het leven gekomen in de hernieuwde strijd om de Libische hoofdstad. Die gaat tussen de internationaal erkende regering in Tripoli en milities van het Libisch Nationaal Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar.

Het ministerie van Volksgezondheid in Tripoli zei dat het aantal slachtoffers sinds het begin van het offensief tot 35 was gestegen. Hoeveel burgers onder de slachtoffers zijn, deelde het ministerie niet mee. Een woordvoerder van de troepen van generaal Haftar sprak in het weekend van veertien omgekomen militairen in eigen gelederen.

Haftar gaf vorige week opdracht voor een offensief tegen de hoofdstad. De strijd bereikte maandag ook de enig overgebleven luchthaven van de stad. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden gebouwen in de buurt van vliegveld Mitiga, zei een woordvoerder van de Libische regering. Het vliegverkeer is gestopt en de luchthaven is ontruimd.

Volgens luchthavenbronnen waren er ook directe aanvallen op het vliegveld. Afbeeldingen op sociale media toonden rookkolommen boven de landingsbaan.