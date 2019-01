Strijd om macht in Venezuela spitst zich toe

De politieke chaos in Venezuela is compleet. De macht dreigt president Maduro te ontglippen, nu oppositieleider Guaido als opvolger is beëdigd. Het leger is nog wel op zijn hand, maar de Verenigde Staten spreken dreigende taal als er geweld wordt gebruikt.

Het gaat al jaren niet goed in Venezuela. Dat zou niet hoeven, want het land herbergt nog altijd een van de grootste olievoorraden ter wereld. Venezolaanse leiders hebben de achterliggende decennia echter hun kaarten alleen op de olie-inkomsten gezet. Toen de prijzen van het zwarte goud in 2014 kelderden, bleek het land niet in staat voldoende te importeren om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Het gevolg was dat de prijzen –zelfs van de meest basale goederen– dramatisch zijn gestegen. De inflatie bedraagt inmiddels tegen de 5 miljoen procent. Het land is zo goed als geruïneerd. Miljoenen burgers zijn naar buurlanden gevlucht. Moeders geven hun baby’s weg; kinderen leven op straat.

De Venezolaanse bevolking gaat al maanden achtereen de straat op om tegen het economische wanbeleid te protesteren. President Nicolas Maduro treedt hard op tegen betogers. Hij haalde vijf nullen van de waarde van de Venezolaanse munteenheid af om de inflatie een halt toe te roepen, maar dat heeft nauwelijks effect gehad. Daardoor heeft hij inmiddels vrijwel alle steun onder de bevolking verloren.

Frauduleus

Dat werd nog versterkt toen hij zich, na een volgens velen frauduleus verlopen stembusgang, op 10 januari liet installeren voor een tweede ambtstermijn als president.

De volksvertegenwoordiging, die door de linkse populist Maduro al eerder aan de kant was geschoven, riep parlementsvoorzitter Juan Guaido vorige maand tot president uit. Woensdag liet Guaido zich als interimpresident beëdigen. Volgens de grondwet kan hij de taken van Maduro overnemen als het zittende staatshoofd niet meer in staat is te regeren en de orde in het land te handhaven.

Daar lijkt het inmiddels wel op. Het leger staat echter nog steeds achter Maduro en de president wil nog van geen opgeven weten. Hij heeft woensdag alle banden met de Verenigde Staten verbroken, nadat Washington had verklaard dat het Guaido als het nieuwe staatshoofd erkend. Ook een aantal andere staten heeft het Amerikaanse voorbeeld inmiddels gevolgd. De Europese Unie heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land.

Maduro lijkt niet veel mogelijkheden meer te hebben, ondanks de –voorlopige– steun van het leger. De Verenigde Staten hebben hem uitdrukkelijk gewaarschuwd geen geweld meer tegen de oppositie te gebruiken. Als hij dat wel doet, liggen alle opties volgens Washington op tafel. Dat zou zelfs op Amerikaans militair ingrijpen kunnen duiden. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Verenigde Staten in hun ‘achtertuin’ orde op zaken stellen. In elk geval lijken de politieke dagen van Maduro geteld.

