Strijd Marokko en onafhankelijkheidsbeweging Polisario escaleert

Het Marokkaanse leger en onafhankelijkheidsbeweging Polisario hebben elkaar beschoten bij de bufferzone in de Westelijke Sahara waar de VN-macht MINURSO patrouilleert. Volgens een Marokkaanse website, die militair nieuws bijhoudt, reageert het leger sinds vrijdag op „provocerende” beschietingen van Polisario-milities.

Er zijn geen slachtoffers gevallen, aldus het Marokkaanse staatspersbureau MAP. Wel zou het leger een gepantserd voertuig hebben verwoest ten oosten van de bestandslijn bij El Mahbes.

Het door Algerije gesteunde Polisario zei zondag dat er „intensief” wordt gevochten langs de 2700 kilometer lange Marokkaanse verdedigingslinie in de woestijn. De onafhankelijkheidsbeweging zegt „duizenden vrijwilligers” te mobiliseren om haar strijders bij te staan.

De Marokkaanse strijdkrachten begonnen vrijdag een militaire operatie om een weg geopend te krijgen bij de grens tussen de Sahara en Mauritanië, nadat gewapende mannen in die regio vrachtwagens zouden hebben aangevallen en chauffeurs hebben afgeperst.

Polisario zegde in reactie op de operatie het bijna drie decennia oude staakt-het-vuren op. „De oorlog is begonnen, de Marokkaanse kant heeft het bestand beëindigd”, zei vrijdag Mohamed Salem Ould Salek, de minister van Buitenlandse Zaken van de door Polisario uitgeroepen Sahrawi Arabische Democratische Republiek. De regering in Rabat, die geen onafhankelijke journalisten in het betwiste gebied toelaat, zegt zich aan het bestand te willen houden.

Marokko controleert grofweg driekwart van de Westelijke Sahara, inclusief de fosfaatvoorraden en visrechten in het gebied dat grenst aan de oceaan. Het Noord-Afrikaanse land ziet de Sahara als deel van het koninkrijk, hoewel het de woestijnbewoners wel autonomie heeft aangeboden. De onderhandelingen tussen Marokko, Polisario, Algerije en Mauritanië liggen sinds vorig jaar stil.

De VN hebben sinds vrijdag initiatieven ontplooid om escalatie in de bufferzone in het Guerguerat-gebied tegen te gaan. VN-topman Guterres betreurt dat die pogingen niet zijn geslaagd en heeft zijn zorgen uitgesproken over de laatste ontwikkelingen. EU-buitenlandchef Josep Borrell sprak zondag de ministers van Buitenlandse Zaken van Marokko en Algerije. Hij riep op tot een snelle hervatting van de besprekingen onder leiding van de Verenigde Naties. De Marokkaanse minister heeft Borrell verzekerd dat zijn land zich committeert aan het staakt-het-vuren.