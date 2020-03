Strijd Jemen gaat door, ondanks steun voor ‘coronabestand’

De internationale coalitie die vecht tegen de Jemenitische Houthi-rebellen heeft maandag doelen gebombardeerd in de hoofdstad van Jemen. In het door conflict verscheurde land hadden alle strijdende partijen vorige week steun uitgesproken voor een ‘coronabestand’, maar vooralsnog is geen einde gekomen aan de strijd.

Getuigen in hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi’s, vertellen dat ze krachtige explosies hoorden. De door Saudi-Arabië geleide coalitie meldt dat de aanval was bedoeld om „legitieme militaire doelen” van de opstandelingen te vernietigen.

De Houthi’s zouden afgelopen weekend raketten hebben afgevuurd op doelen in het grote buurland. Saudi-Arabië zei meerdere projectielen te hebben onderschept.

In het straatarme Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. De Houthi-rebellen vechten tegen een regering die wordt gesteund door Saudi-Arabië. Het slepende conflict heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis.

VN-gezant Martin Griffiths had de strijdende partijen zondag nog opgeroepen de vijandigheden te staken. „Het is voor Jemen noodzakelijk dat zijn leiders iedere minuut van hun tijd gebruiken om de mogelijk rampzalige gevolgen van een Covid-19-uitbraak af te wenden.”