Strijd drugsbendes Mexico eist 19 levens

Op drie plekken in de Mexicaanse stad Uruapan zijn donderdag de lichamen gevonden van in totaal negentien mensen. De aanklager zei dat de slachtoffers zijn omgekomen in de strijd tussen rivaliserende drugsbendes.

De Mexicaanse krant El Universal meldde dat negen van de lichamen aan een brug in Uruapan hingen en dat onder de doden zeker drie vrouwen zijn.

Uruapan ligt in de westelijke deelstaat Michoacán. Dat is een van de staten waar geregeld doden vallen door de onderlinge strijd tussen drugskartels en door confrontaties van de drugsbendes met de veiligheidsdiensten.