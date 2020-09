Strijd barst al los voor debat Trump-Biden

Enkele uren voor het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn uitdager Biden, is de strijd al begonnen. Volgens het campagneteam van Biden wil het campagneteam van Trump verhinderen dat de leider van het debat het aantal Amerikaanse coronadoden noemt. Het Trump-team zou dat aan gespreksleider Chris Wallace hebben gevraagd.

Het benadrukken van ruim 200.000 doden, veruit het hoogste aantal coronadoden ter wereld, zou schadelijk kunnen zijn voor Trump. Hij wordt onder meer door Biden verweten de hele crisis te hebben onderschat. In een reactie noemt de Trump-campagne de claim van het Biden-team een leugen. De strijd tegen het coronavirus is een van de onderwerpen in het debat in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd).

Kort voor het duel maakte Biden ook zijn belastingaangifte bekend. Hij riep Trump op dat ook te doen. Die weigert hardnekkig, ondanks beloftes sinds de vorige verkiezingen. De president zegt dat hij ze nu niet meer kan vrijgeven omdat zijn financiƫle handel en wandel door justitie wordt onderzocht, maar volgens Amerikaanse media klopt zijn betoog niet.

De Democraat Biden betaalde in 2019 299.346 dollar aan inkomstenbelasting, blijkt uit de vrijgegeven documenten. De krant New York Times meldde onlangs dat de Republikein Trump in 2016 en 2017 750 dollar inkomstenbelasting heeft betaald.