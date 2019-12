Strengere wet VS tegen onderdrukking Oeigoeren

Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten heeft in grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen dat de regering van president Trump opdraagt het optreden van China tegen de Oeigoeren, een moslimminderheid in het land, harder te veroordelen. Met de wet wil het Huis sancties tegen belangrijke regeringsfunctionarissen en tegen Chinese export.

De Oeigoeren Wet van 2019 is een strengere versie van de wet die de Amerikaanse Senaat in september aannam en toen al tot grote woede in Peking leidde. De nieuwe wet roept op tot het sluiten van de detentiekampen in de noordwestelijke regio Xinjiang. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Senaat voordat hij naar president Trump wordt gestuurd. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het wetsvoorstel.

China heeft herhaaldelijke ontkend dat Oeigoeren slecht worden behandeld. De regering zegt dat de kampen trainingskampen zijn.