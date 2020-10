Strengere coronamaatregelen voor miljoenen Engelsen

Miljoenen mensen in Londen en andere gebieden in Engeland krijgen te maken met strengere maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Zo mogen mensen uit verschillende huishoudens vanaf zaterdag niet meer binnen met elkaar afspreken.

Minister Matt Hancock (Volksgezondheid) zei in het parlement dat ingegrepen moet worden omdat het coronavirus snel om zich heen grijpt. Het aantal coronagevallen in Londen verdubbelt iedere tien dagen, waarschuwde hij.

De Britse autoriteiten maakten woensdag melding van bijna 20.000 nieuwe besmettingen in het hele land. „Het zal slechter worden voordat het beter wordt”, voorspelde de minister. Hij riep mensen ook op zo min mogelijk te reizen.

Het aangescherpte beleid heeft gevolgen voor de circa 9 miljoen inwoners van Londen en 2 miljoen inwoners van andere Engelse gebieden, waaronder Essex, York en Chesterfield. De overheid verhoogt het alarmniveau daar naar „hoog”.

Vanwege de coronacrisis zijn drie alarmniveaus in het leven geroepen: midden, hoog en zeer hoog. Die gaan allemaal gepaard met specifieke maatregelen. Bij „zeer hoog” mogen mensen uit verschillende huishoudens ook niet meer afspreken in tuinen of op terrassen. Bij een „hoog” alarmniveau is dat alleen binnen verboden, bijvoorbeeld in woningen of restaurants.