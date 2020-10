Strengere coronamaatregelen in Parijs en Londen

In twee Europese wereldsteden gelden vanaf zaterdag strengere coronamaatregelen. Voor miljoenen inwoners van Parijs is vrijdagavond de laatste uitgaansavond. Vanaf vrijdagnacht klokslag twaalf uur geldt daar en in andere Franse steden zes weken lang een avondklok. In Londen en andere Britse gebieden gaat zaterdag het alarmniveau ‘hoog’ in, waardoor ook daar nieuwe regels van kracht zijn.

De avondklok moet zo’n 20 miljoen Fransen tussen 21.00 uur tot 06.00 uur binnen houden. De regel geldt in Parijs en andere grote steden, zoals Lille, Lyon, Toulouse en Marseille. Veel eigenaren sluiten tot ongenoegen daarom hun restaurant. „Wat kunnen we anders doen? Onze werknemers moeten voor 21.00 uur thuis zijn,” zegt een restauranteigenaar tegen AFP.

Vanaf zaterdag gaat in heel Frankrijk de noodtoestand voor de volksgezondheid in. Deze zal naar verwachting tot volgende zomer duren. De Franse autoriteiten kunnen daardoor allerlei strenge maatregelen nemen, zoals een avondklok in zwaar getroffen gebieden of lockdowns in bepaalde plaatsen. Om de tweede golf coronabesmettingen in te dammen geldt er verder een beperking van het aantal mensen dat in huizen mag samenkomen.

Ook miljoenen mensen in Londen en andere gebieden in Engeland krijgen te zaterdag maken met strengere maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. In die gebieden mogen mensen vanaf zaterdag niet meer bij andere huishoudens over de vloer komen. Ook mogen mensen die geen huishouden vormen, niet samen naar cafés en restaurants. Bareigenaren balen van de maatregel. „Als je je vrienden niet kan ontmoeten in de pub, wat is dan het nut ervan?” zegt een eigenaar tegen de BBC.

Het aangescherpte beleid heeft gevolgen voor de circa 9 miljoen inwoners van Londen en 2 miljoen inwoners van andere Engelse gebieden, waaronder Essex, York en Chesterfield. De overheid verhoogt het alarmniveau daar naar „hoog”. Vanwege de coronacrisis zijn drie alarmniveaus in het leven geroepen: midden, hoog en zeer hoog.